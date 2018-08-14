Украинец Глебов выиграл серебро чемпионата мира по спортивному ориентированию
В Риге (Латвия) прошел чемпионат мира по спортивному ориентированию в беге.
В активе украинцев - серебряная медаль, которую завоевал Руслан Глебов на длинной дистанции. Всего участие в соревнованиях приняли 345 спортсменов из 44 стран.
Сборная Украины была представлена 9 спортсменами: Руслан Глебов, Александр Кратов, Денис Щербаков, Артем Панченко, Тарас Рачук, Елена Федорова, Елена Питиримова, Ольга Панченко и Екатерина Дзема. Об этом сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины.
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Чемпионат мира проводится по таким дисциплинам: спринтерская дистанция, средняя дистанция, длинная дистанция, эстафета, эстафета микс. Украинская команда участвовала во всех дисциплинах.
К сожалению, больше никто из украинцев не сумел подняться на пьедестал. Следующим лучшим результатом было пятое место Александра Кратова на средней дистанции.
Стоит отметить, что Руслан Глебов на средней дистанции стал одиннадцатым. В ТОП-10 чемпионата прорвались девушки в командной эстафете. Ребята в эстафете заняли одиннадцатое место. Эстафету, которая состояла из трех этапов, бежали Денис Щербаков, Александр Кратов и Руслан Глебов - у ребят; и у девушек Екатерина Дзема, Елена Питиримова и Ольга Панченко.