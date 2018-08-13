Украинка Цуренко вышла во второй круг престижного турнира в Цинциннати

Украинка в двух сетах обыграла американку Даниэль Коллинс.

Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела стартовый раунд турнира серии WTA Premier в американском Цинциннати.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка в двух сетах обыграла американку Даниэль Коллинс, отдав соперницей лишь два гейма. Матч продолжался 1 час 1 минуту и закончился со счетом 6:0, 6:2 в пользу Цуренко. За время, проведенное на корте, Коллинс выполнила 3 эйса, трижды ошиблась при вводе мяча в игру и не реализовала ни одного брейк-поинта. Цуренко же оформила 4 подачи навылет, единожды ошиблась при вводе мяча в игру и взяла 5 геймов на приеме.

В следующем раунде украинская теннисистка сыграет против 7-й сеяной Гарбинье Мугурусы из Испании, которая восстановилась после травмы, полученной на Уимблдоне.

Отметим, что в основной сетке турнира также сыграет Элина Свитолина, которая начнет выступления со второго раунда.