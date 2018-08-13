Свитолина выбыла из топ-5 теннисисток мира

Украинка опустилась на 7-е место.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выбыла из списка пяти лучших на планете.

Украинка потеряла две позиции в рейтинге WTA, который был обновлен сегодня, в понедельник, 13 августа, сообщает официальный сайт организации.

Читайте такжеСвитолина не сумела выйти в финал престижного теннисного турнира в Монреале

Свитолина опустилась с 5-го на 7-е место из-за того, что не сумела защитить титул чемпионки престижного турнира Rogers Cup в Монреале. Напомним, в полуфинале украинка уступила в двух сетах 25-летней американке Слоан Стивенс.

Год назад в Монреале Свитолина завоевала главный приз, а сейчас потеряла очки в рейтинге. Таким образом, впервые с января 2018 года Свитолина не входит в топ-5.

Отметим, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко поднялась на одну строчку - с 45-го на 44-е место.

Рейтинг WTA (13.08.2018)

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6135

3 (3). Слоан Стивенс (США) – 5727

4 (4). Анжелика Кербер (Германия) – 5255

5 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4680

6 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4550

7 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4470

8 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4500

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4395

10 (10). Юлия Гергес (Германия) – 3905...

...44 (45). Леся Цуренко (Украина) – 1255

...86 (86). Катерина Бондаренко (Украина) – 777

...90 (89). Катерина Козлова (Украина) – 749

...103 (104). Даяна Ястремкая (Украина) – 609

...131 (131). Марта Костюк (Украина) – 471

...135 (139). Ангелина Калинина (Украина) – 453

Напомним, 27 августа в Нью-Йорке стартует последний в этом году турнир Большого Шлема - US Open-2018.