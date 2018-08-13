Свитолина выбыла из топ-5 теннисисток мира
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выбыла из списка пяти лучших на планете.
Украинка потеряла две позиции в рейтинге WTA, который был обновлен сегодня, в понедельник, 13 августа, сообщает официальный сайт организации.
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Свитолина опустилась с 5-го на 7-е место из-за того, что не сумела защитить титул чемпионки престижного турнира Rogers Cup в Монреале. Напомним, в полуфинале украинка уступила в двух сетах 25-летней американке Слоан Стивенс.
Год назад в Монреале Свитолина завоевала главный приз, а сейчас потеряла очки в рейтинге. Таким образом, впервые с января 2018 года Свитолина не входит в топ-5.
Отметим, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко поднялась на одну строчку - с 45-го на 44-е место.
Рейтинг WTA (13.08.2018)
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6135
3 (3). Слоан Стивенс (США) – 5727
4 (4). Анжелика Кербер (Германия) – 5255
5 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4680
6 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4550
7 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4470
8 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4500
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4395
10 (10). Юлия Гергес (Германия) – 3905...
...44 (45). Леся Цуренко (Украина) – 1255
...86 (86). Катерина Бондаренко (Украина) – 777
...90 (89). Катерина Козлова (Украина) – 749
...103 (104). Даяна Ястремкая (Украина) – 609
...131 (131). Марта Костюк (Украина) – 471
...135 (139). Ангелина Калинина (Украина) – 453
Напомним, 27 августа в Нью-Йорке стартует последний в этом году турнир Большого Шлема - US Open-2018.