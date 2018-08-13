Украина заняла 8-е место в медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта

Украинские спортсмены завоевали 8 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых наград.

Со 2-го по 12 августа в Великобритании и Германии проходил 1-й чемпионат Европы по летним видам спорта. Сборная Украины заняла 8-е место в медальном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинские спортсмены завоевали 8 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых наград.

Турнир в Глазго и Берлине стал первым мультиспортивным чемпионатом Европы, который отныне будет проводиться раз в четыре года. На турнире разыгрываются награды в семи видах спорта - легкой атлетике, водных видах, велоспорте, спортивной гимнастике, гребле, гольфе и триатлоне.

Чемпионат Европы по летним видам спорта-2018 (Глазго и Берлин)

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Россия – 31-19-16 (66)

2. Великобритания – 26-26-22 (74)

3. Италия – 15-17-28 (60)

4. Голландия – 15-15-13 (43)

5. Германия – 13-17-23 (53)

6. Франция – 13-14-15 (42)

7. Польша – 9-6-6 (21)

8. УКРАИНА – 8-13-5 (26)

9. Швейцария – 8-4-7 (19)

10. Венгрия – 7-4-4 (15)