Украинец Радивилов завоевал серебро на чемпионате Европы в спортивной гимнастике

Украинский гимнаст стал вторым в опорном прыжке.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Глазго. Украинец стал призером в своем коронном виде – опорном прыжке.

Первый прыжок украинец исполнил на 14,733, а второй – на 15,000. В итоге его результат составил 14,866 балла, и это всего на 0,034 очка меньше, чем у победителя соревнований – россиянина Артура Далалояна, сообщает официальный сайт турнира.

Для Радивилова эта медаль стала уже седьмой за карьеру на чемпионатах Европы и четвертой – в опорном прыжке.