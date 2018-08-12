Свитолина не сумела выйти в финал престижного теннисного турнира в Монреале

В полуфинале украинка уступила в напряженной битве со Слоан Стивенс из США.

Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в финал престижного теннисного турнира серии WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $ 2,820,000, который проходит в Монреале (Канада).

В полуфинале украинка, занимающая 5-ю строчку мирового рейтинга, уступила американке Слоан Стивенс, которая является третьим номером рейтинга WTA.

Поединок завершился в двух партиях. Свитолина плохо "вошла" в матч, отдав сопернице первых четыре гейма - 0:4. Концовка первой партии прошла на равных, и все же со второго сетбола Стивенс ушла в отрыв по партиям - 1:0.

Вторя партия прошла по схожему сценарию - Стивенс вышла в отрыв в брейком - 4:1. Затем украинка героически забрала подачу соперницы, однако сверхуверенная игра не оставила Элине шансов.

Элина Свитолина (Украина) - Слоан Стивенс (США) - 3:6, 3:6

В финале Rogers Cup Стивенс сыграет с румынкой Симоной Халеп.