Украинка Марина Бех завоевала серебряную награду ЧЕ по легкой атлетике в прыжках в длину

Лишь два сантиметра Марина Бех уступила представительнице Германии.

Украинская легкоатлетка Марина Бех завоевала серебряную награду на чемпионате Европы в прыжках в длину, сообщает УНИАН.

Результат украинской спортсменки - 6 метров 73 сантиметра, который она показала в своей последней, шестой попытке. До последнего момента Марина соревновалась за награды с двумя британками и в результате опередила Шейру Проктор из Великобритании на 3 сантиметра (у британки - 6,70). Золото - у представительницы Германии Малаики Михамбо, которая прыгнула на 6 метров 75 сантиметров.

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Серебро Марины Бех стало уже седьмой наградой Украины на ЧЕ по легкой атлетике-2018. Сейчас у нашей команды два золота, три серебра и две бронзы.

Напомним, что на прошлом первенстве континента два года назад у Украины была только одна награда - золото Натальи Прищепы.