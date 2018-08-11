Украинский дзюдоист Ядов завоевал бронзу этапа Гран-при в Будапеште

Украинец добился успеха в весовой категории до 66 кг.

Украинский дзюдоист Богдан Ядов завоевал бронзу на этапе Гран-при в Будапеште.

В весовой категории до 66 кг украинец победил в первых трех схватках, в последней из которых в дополнительное время иппоном одолел обладателя золота и серебра Кубков Европы-2018 грузина Торнике Наглиашвили. Однако после этого Ядов уступил будущему чемпиону японцу Кензо Тагаве и получил шанс побороться в утешительной сетке.

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В результате, Ядов в голден скор победил иранца Натана Бернса, а затем, в схватке за бронзу за 1 минуту и 4 секунды до конца встречи провел иппон в поединке против израильтянина Ярина Менагеда, сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

Таким образом, Ядов впервые в карьере завоевал медаль уровня Гран-при. До этого украинец становился серебряным призером юниорского чемпионата Европы, брал бронзу Кубка Европы среди юниоров и золото и бронзу взрослого Кубка Европы.

Отметим, что Георгий Зантарая в этом же дивизионе уступил в третьем раунде и остался без медали, хотя в Загребе стал серебряным призером.