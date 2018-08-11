Легендарный немецкий велогонщик Ян Ульрих отправлен в психбольницу

Олимпийский чемпион и чемпион мира по велогонкам совершил нападение проститутку.

Знаменитый немецкий велогонщик Ян Ульрих был принудительно отправлен в психиатрическую клинику, передает телеканал N-TV.

44-летний Ульрих был арестован во Франкфурте-на-Майне за попытку убийства и причинение телесных повреждений проститутке. При аресте бывший спортсмен, находясь под действием алкоголя и наркотиков, оказал сопротивление полиции. После допроса полицейские власти приняли решение о принудительном лечении Ульриха в психиатрической клинике, название которой не раскрывается.

За несколько дней до инцидента он признался изданию Bild, что тяжело переживает расставание с семьей и из любви к детям готов пройти терапию. В те же дни Ульрих оказался в полицейском участке за вторжение в дом своего соседа в Пальма-де-Майорке, немецкого актера Тиля Швайгера.

Ян Ульрих - бывший профессиональный велогонщик, победитель Тур-де-Франс 1997 года и Вуэльты Испании 1999-го. Он также является олимпийским чемпионом 2000 года и 3-кратным чемпионом мира. После крупной автомобильной аварии, спровоцированной им под воздействием алкоголя в 2014 году, Ульрих оставил спортивную карьеру.