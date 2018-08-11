Свитолина победила бельгийку Мертенс и вышла в полуфинал Rogers Cup

Украинка находится всего в двух шагах от успешной защиты титула в Монреале.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал престижного теннисного турнира серии WTA Premier 5 - Rogers Cup, который проходит в канадском Монреале.

В матче 1/4 финала украинка обыграла бельгийку Элизе Мертенс (№15 рейтинга WTA).

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Украинка справилась с бельгийкой в двух сетах, затратив на победу около полутора часов. В первой партии обе девушки не могли зацепиться за свою подачу: Свитолина проиграла 3 брейка на своей подаче, а Мертенс – четыре, включая решающий 12-й гейм. Во втором сете все решила одна проигранная подача бельгийки.

Элина Свитолина теперь находится всего в двух шагах от успешной защиты чемпионского титула турнира в Монреале. В полуфинале она сыграет со Слоан Стивенс, которая еще не уступила ни одного сета на Rogers Cup.

Монреаль. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 7:5, 6:3