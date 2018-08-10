Украинка Рыжикова выиграла серебро чемпионата Европы в беге на 400 метров с барьерами

Сборная Украины занимает 4-е место в медальном зачете ЧЕ по легкой атлетике.

Украинка Анна Рыжикова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы в беге на 400 м с барьерами. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинка показала время 54,51 секунды. Она проиграла меньше секунды Леа Шпрунгер из Швейцарии (54,33), у которой золото. Замкнула тройку Мэган Бизли из Великобритании (55,31 секунды).

Также в забеге приняла участие еще одна украинка Виктория Ткачук. С результатом 56,15 она стала 7-ой.

С двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями Украина занимает 4-е место в медальном зачете ЧЕ по легкой атлетике.

Напомним, сразу две медали выиграли представительницы Украины в забеге на 800 метров - Наталья Прищепа подтвердила звание чемпионки Европы, а Ольга Ляхова завоевала бронзу.