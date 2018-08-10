Украинка Климец вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике в метании молота (видео)

Волынская спортсменка поборется за медали чемпионата в воскресенье.

Украинская легкоатлетка Ирина Климец вышла в финал чемпионата Европы в метании молота. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На первенстве континента, проходящем в Берлине, украинка выполнила решающую, третью попытку в квалификации на 69.44 метра. Это позволило Ирине, которая родом с Волыни, выйти в финал с 9-м результатом (всего борьбу за медали поведут 12 спортсменок).

Українка Ірина Климець вийшла у фінал чемпіонату Європи з метання молоту. Її емоції після вирішальної спроби - безцінні.



Українка заряджає позитивом 😄 #Berlin2018pic.twitter.com/j39QagPnEu — Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) 10 серпня 2018 р.

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Две другие украинки показали гораздо более скромные результаты в квалификации - Ирина Новожилова - 64.70 м и Алена Шамотина - 61.66 м - и не прошли в финал.

Финал соревнований по метанию молота состоится в воскресенье, в 20.30 по киевскому времени.

Напомним, чемпионат Европы по легкой атлетике проходит с 6-го по 12 августа. Сейчас в копилке украинской сборной уже три медали (1 золото, 1 серебро и 1 бронза).