Украинка Климец вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике в метании молота (видео)

13:46, 10 августа 2018
Другое
4 0
Ирина Климец / poluostrov-news.com

На первенстве континента, проходящем в Берлине, украинка выполнила решающую, третью попытку в квалификации на 69.44 метра. Это позволило Ирине, которая родом с Волыни, выйти в финал с 9-м результатом (всего борьбу за медали поведут 12 спортсменок).

Читайте такжеУкраинка Марина Бех вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике в прыжках в длину

Две другие украинки показали гораздо более скромные результаты в квалификации - Ирина Новожилова - 64.70 м и Алена Шамотина - 61.66 м - и не прошли в финал.

Финал соревнований по метанию молота состоится в воскресенье, в 20.30 по киевскому времени.

Напомним, чемпионат Европы по легкой атлетике проходит с 6-го по 12 августа. Сейчас в копилке украинской сборной уже три медали (1 золото, 1 серебро и 1 бронза).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #легкая атлетика#метание молота