Свитолина вышла в 1/4 финала престижного турнира Rogers Cup

В третьем круге украинка разобралась с британкой Йоханной Контой.

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал престижного теннисного турнира серии WTA Premier 5 в Монреале - Rogers Cup, в третьем круге обыграв британку Йоханну Конту, занимающую 43-е место в рейтинге WTA.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Свитолиной, сообщает официальный сайт турнира.

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Игра продолжалась 1 час 25 минут. За это время Свитолина сделала 4 эйса, 4 брейка и допустила 3 двойные ошибки. На счету Конты 4 подач навылет, 2 реализованных брейк-поинта и 5 ошибок при вводе мяча в игру.

В четвертьфинале турнира в Монреале соперницей Свитолиной станет бельгийка Элиз Мертенс, которая в третьем круге сломила сопротивление белоруски Арины Соболенко.

В прошлом году Свитолина выиграла канадский Premier 5, завоевав титул.

Как сообщал УНИАН, на предыдущей стадии турнира Свитолина прошла румынку Михаэлу Бузарнеску, которая получила тяжелую травму.