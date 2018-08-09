Украинка Марина Бех вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике в прыжках в длину

В квалификации украинка показала свое лучшее время в сезоне.

Украинская прыгунка в длину Марина Бех вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине. Бех показала восьмой результат в квалификации.

В группе В украинка прыгнула на 6,64 м, показав свой лучший результат сезона. Лидером отборочного этапа стала сербка Ивана Шпанович, которой покорилась длина 6,84 м, сообщает официальный сайт турнира.

Финал соревнований по прыжкам в длину состоится в субботу, 11 августа. Начало - 21:05 по киевскому времени.

Напомним, вчера украинец Сергей Никифоров завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в прыжках в длину.

Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Берлине с 6-го по 12 августа.