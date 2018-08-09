Украинцы завоевали третью медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике

00:28, 09 августа 2018
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Сергей Никифоров / REUTERS

В финале Никифоров показал результат 8,13 метра, уступив немцу Фабиану Хайнле (8,13 м - серебро) и греку Милтиадису Тентоглу (8,25 м - золото).

Показатель украинца - 8,13 метра такой же, как у Хайнле, однако немец показал лучший результат на втором прыжке.

Бронза Никифорова - третья награда сборной Украины на ЧЕ-2018. До этого наши спортсмены завоевали золото и серебро.

Чемпионат Европы по легкой атлетике-2018 проходит в Берлине с 6-го по 12 августа.

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Теги: #легкая атлетика#Сергей Никифоров