Украинцы завоевали третью медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике

Сергей Никифоров взял бронзу в соревнованиях по прыжкам в длину.

Украинец Сергей Никифоров занял третье место на чемпионате Европы в дисциплине прыжки в длину.

В финале Никифоров показал результат 8,13 метра, уступив немцу Фабиану Хайнле (8,13 м - серебро) и греку Милтиадису Тентоглу (8,25 м - золото).

Показатель украинца - 8,13 метра такой же, как у Хайнле, однако немец показал лучший результат на втором прыжке.

Бронза Никифорова - третья награда сборной Украины на ЧЕ-2018. До этого наши спортсмены завоевали золото и серебро.

Чемпионат Европы по легкой атлетике-2018 проходит в Берлине с 6-го по 12 августа.