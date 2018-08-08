Украинец Романчук стал двукратным чемпионом Европы по плаванию

Михаил Романчук более чем на две секунды опередил олимпийского чемпиона из Италии на дистанции 800 метров вольным стилем.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золото в дисциплине 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. В финальном заплыве он уверенно, на 2 секунды опередил ближайшего преследователя - олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и шестикратного Европы итальянца Григорио Польтриньери.

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Отметим, что это уже третья индивидуальная награда для украинца Михаила Романчука на чемпионате Европы. Ранее он завоевал золото на дистанции 400 метров и серебро на 1500 метров.

Примечательно, что два года тому назад украинскому пловцу покорилась лишь бронза на этой дистанции.

Благодаря успеху Романчука, Украина идет на 4-м месте в рейтинге ЧЕ по плаванию. В активе у сине-желтых 3 золотых и 1 серебрянная медали.

Как сообщал УНИАН, накануне украинец Андрей Говоров стал чемпионом Европы, установив новый рекорд по плаванию.