Украинцы Кесарь и Олиферчик выиграли бронзу на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Это вторая медаль Украины в данной дисциплине.

Украинская пара прыгунов в воду Виктория Кесарь/Станислав Олиферчик стала бронзовыми призерами чемпионата Европы-2018 по водным видам спорта в Глазго.

Как сообщает официальный сайт турнира, в финале соревнования по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина в смешанных командах украинцы набрали 291.81 балла, уступив лишь британской паре Грейс Рид/Росс Хаслам (308.67 баллов) и немцам Тине Пунзель и Лу Массенбергу (313.50 баллов).

Читайте такжеУкраинский дуэт завоевал золото чемпионата Европы в командном турнире по прыжкам в воду

Это вторая медаль для Украины по прыжкам в воду. Ранее украинской сборной покорилось золото в миксте - победу добыли Олег Колодий и София Лыскун.

В общем зачете по всем видам спорта на чемпионате Европы Украина занимает 7-ю строчку. В активе у "сине-желтых" 6 золотых, 10 серебрянных и 3 бронзовых медали.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Глазго со 2-го по 12 августа.