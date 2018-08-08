Поступок чемпиона: украинская легкоатлетка выиграла забег и помогла финишировать упавшей сопернице (видео)

Украинка Наталья Прищепа в статусе чемпионки Европы проявила настоящее благородство в Берлине.

Действующая чемпионка Европы в беге на 800 метров украинка Наталья Прищепа продемонстрировала настоящее спортивное благородство во время своего забега в квалификации континентального первенства-2018 в Берлине. Об этом сообщает "ТСН-Проспорт".

Украинка выходила на старт в статусе единоличного фаворита забега, единственной выбежав из 2 минут в текущем сезоне. В итоге, Прищепа без проблем финишировала первой – 2:04.07 м и отобралась в полуфинал.

Сразу после финиша украинка вернулась на дорожку и помогла упавшей сопернице – бельгийке Рене Эйкенс, которая пыталась ворваться в тройку лидеров, но упала после контакта с другой спортсменкой. Бельгийка была настолько огорчена падением, что начала плакать прямо на дорожке, но Прищепа под аплодисменты публики помогла своей сопернице подняться и завершить забег:

Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. 👍#EC2018pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 серпня 2018 р.

Отметим, что помимо Прищепы в полуфинал чемпионата Европы на дистанции 800 метров также квалифицировалась Ольга Ляховая. Полуфиналы стартуют в 21:55 по Киеву в среду, 8 августа.

Отметим, что еще одна украинская бегунья Кристина Стуй из-за травмы не сумела преодолеть квалификацию чемпионата Европы.