Украинский дуэт завоевал для сборной шестую медаль на ЧЕ по синхронному плаванию

Елизавета Яхно и Анастасия Савчук принесли Украине серебро.

Украинки Анастасия Савчук и Елизавета Яхно завоевали серебряную медаль в произвольной программе синхронного плавания на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.

Как сообщает официальный сайт соревнований, золото выиграли россиянки, опередив украинский дуэт на 3,3 балла.

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Ранее Савчук и Яхно выиграли серебро в технической программе, в дисциплине комбинации сборная Украины выиграла золото, также Яхно была лучшей в технической сольной программе.

Всего на чемпионате Европы по водным видам спорта Украина выиграла уже девять наград - шесть в синхронном плавании, две в плавании и одну в прыжках в воду.