Украинка Цвилий завоевала серебро на чемпионате Европы по легкой атлетике

На старте чемпионата Европы по легкой атлетике у представителей Украины уже две медали.

Украинская легкоатлетка Алина Цвилий завоевала серебряную награду на чемпионате Европы, заняв второе место в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км.

Она прошла дистанцию за 4 часа, 12 минут и 44 секунды, что является новым рекордом Украины, сообщает SportArena.

Выиграла соревнования Инэш Энрикеш из Португалии, которая опередила украинку на 3 минуты и 23 секунды.

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Отметим, что другая украинка Кристина Юдкина была близка к бронзовой медали, но финишировала 4-й, проиграв бронзовой медалистке почти 5,5 минут, но при этом показала свое лучшее время в карьере – 4:20:46.

Еще одна украинка Василина Витощук пришла к финишу 5-й и тоже с лучшим временем в карьере – 4:23:15.

Как сообщал УНИАН, украинец Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы, выиграв соревнования по спортивной ходьбе на 50 км. Это первое золото Украины на ЧЕ по спортивной ходьбе за историю.

Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит с 6-го по 12 августа в Берлине.