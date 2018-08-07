19-летний украинский легкоатлет неожиданно вышел в финал чемпионата Европы в метании молота

Глеб Пискунов является самым молодым участником соревнований.

Украинец Глеб Пискунов пробился в финал чемпионата Европы по легкой атлетике на соренованиях по метанию молота. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В квалификации в секторе для метания молота приняли участие три украинца: Сергей Регеда, Владимир Мысливчик и Глеб Пискунов.

19-летний Пискунов, который был самым молодым участником чемпионата Европы, сумел приятно удивить - он продемонстрировал мощную последнюю попытку, метнул молот на 74.18 метра и гарантировал себе попадание в финал с 10-м результатом.

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Мысливчик и Регеда финишировали в третьем десятке.

Украина впервые с 2012 года будет представлена в финале метания молота на чемпионате Европы. Для Пискунова это первое взрослое Евро: еще в прошлом году в возрасте 18 лет он побеждал на молодежном Евро (до 20-ти лет). А за год до этого выигрывал серебро мирового первенства среди юниоров (до 20-ти лет).

Финал чемпионата Европы в метании молота состоится во вторник, 7 августа. Начало - в 19:45.

Напомним, что чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Берлине с 6-го по 12 августа.