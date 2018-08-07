Украинский атлет впервые за 12 лет вышел в финал чемпионата Европы по прыжкам в длину

Сергей Никифоров в последний момент квалифицировался в финал на чемпионате Европы.

6 августа в Берлине стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике. В первый день соревнований состоялась квалификация в прыжках в длину среди мужчин.

В квалификационных выступлениях приняли участие два украинских прыгуна в длину - Сергей Никифиров и Владислав Мазур.

Никифоров, в активе которого третий результат сезона в Европе, в квалификации был на грани провала - перед заключительной попыткой украинец не входил в промежуточный список тех, кто проходит в финал. Мощная последняя попытка все изменила: Никифоров прыгнул на 7.86 метра, что позволило ему занять 8-е место и выйти в финал.

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Тем самым Никифоров выбил из топ-12 другого украинца, Владислава Мазура, который в итоге финишировал 13-м. Мазур до последнего претендовал на выход в финал, но все решил буквально один сантиметр, который украинец уступил 12-му атлету.

Как сообщает Sportarena, впервые с 2006 года украинский прыгун прошел в финал чемпионата Европы.

"Я приложил много усилий, но теперь впереди финал. И на него нужно выйти с еще большими силами и уверенностью. Буду готовиться, и стараться в финале", - рассказал Сергей Никифоров в комментарии сайту Xsport.

Финал в прыжках в длину состоится в среду, 8 августа. Начало — в 20:40 по Киеву.

Отметим, что чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Берлине с 6-го по 12 августа.