Первая ракетка Украины Долгополов снялся с US Open-2018

18:48, 06 августа 2018
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Александр Долгополов снялся с US Open-2018 / rioopen.com

Украинский теннисист продолжит восстановление после травмы кисти. Об этом сообщил в своем твиттере журналист Ренди Уолкер.

Вместо Долгополова в основную сетку US Open попал 36-летний россиянин Михаил Южный, для которого это будет последний турнир Большого Шлема в карьере. 

US Open пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.

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Теги: #Александр Долгополов#US Open-2018