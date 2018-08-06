Первая ракетка Украины Долгополов снялся с US Open-2018
18:48, 06 августа 2018Другое
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Украинский теннисист продолжит восстановление после травмы кисти.
Александр Долгополов снялся с US Open-2018 / rioopen.com
Первая ракетка Украины Александр Долгополов снялся с US Open-2018 из-за травмы.
Украинский теннисист продолжит восстановление после травмы кисти. Об этом сообщил в своем твиттере журналист Ренди Уолкер.
Вместо Долгополова в основную сетку US Open попал 36-летний россиянин Михаил Южный, для которого это будет последний турнир Большого Шлема в карьере.
US Open пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.
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