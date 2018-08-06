Украинки выиграли два серебра на чемпионате Европы в синхронном плавании

18:18, 06 августа 2018
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Команда Украины по синхронному плаванию / sports-news.su

В понедельник сборная Украины заняла второе место в технической программе, пропустив вперед лишь россиянок. На третьей позиции оказались итальянки. В составе украинской команды выступали Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Александра Кашуба, Александра Коваленко, Елизавета Яхно, Яна Нарижна, Анастасия Савчук, Вероника Гришко, Алина Шинкаренко и Валерия Апрелева.

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Кроме того, 20-летняя Елизавета Яхно показала второй результат в технической сольной программе. Украинка показала результат 91,3517, проиграв два балла россиянке Светлане Колесниченко – 93,4816.

Всего на чемпионате Европы по водным видам спорта Украина выиграла уже восемь наград - пять в синхронном плавании, две в плавании и одну в прыжках в воду.

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Теги: #синхронное плавание