Украинки выиграли два серебра на чемпионате Европы в синхронном плавании

Сборная Украины заняла второе место в технической программе, а в индивидуальных выступлениях медаль досталась Елизавете Яхно.

Украинские "синхронистки" выиграли две серебряные медали на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Глазго.

В понедельник сборная Украины заняла второе место в технической программе, пропустив вперед лишь россиянок. На третьей позиции оказались итальянки. В составе украинской команды выступали Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Александра Кашуба, Александра Коваленко, Елизавета Яхно, Яна Нарижна, Анастасия Савчук, Вероника Гришко, Алина Шинкаренко и Валерия Апрелева.

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Кроме того, 20-летняя Елизавета Яхно показала второй результат в технической сольной программе. Украинка показала результат 91,3517, проиграв два балла россиянке Светлане Колесниченко – 93,4816.

Всего на чемпионате Европы по водным видам спорта Украина выиграла уже восемь наград - пять в синхронном плавании, две в плавании и одну в прыжках в воду.