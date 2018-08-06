Украинский дуэт завоевал золото чемпионата Европы в командном турнире по прыжкам в воду

Олег Колодий и София Лыскун в финале опередили немецкую пару на 3,3 очка.

Украинские прыгуны в воду Олег Колодий и София Лыскун завоевали золото в командном турнире на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.

В финале с результатом 355,90 баллов они опередили немецкую пару Лоу Массенберг – Мария Курьо на 3,3 очка. Об этом сообщает сайт соревнований.

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На счету сборной Украины уже три золотых медали и две серебряных на этом чемпионате Европы. Напомним, что вчера 21-летний украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Первый в истории чемпионат Европы по летним видам спорта проходит в шотландском Глазго и немецком Берлине с 3-го по 12 августа.