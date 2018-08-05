Украина выиграла золото чемпионата Европы в артистическом плавании

Украинские синхронистки показали лучший результат, опередив Италию и Испанию.

Сборная Украины по артистическому плаванию (новое название синхронного плавания. - УНИАН) завоевала золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Глазго.

Наши девушки заняли первое место в группах в вольной комбинации, набрав 94,4667 баллов, сообщает официальный сайт соревнований.

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Сборная Украины выступала в следующем составе: Валерия Апрельева, Вероника Гришко, Александра Кашуба, Яна Нарижна, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно, Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Александра Коваленко, Марта Федина.

Второе место заняла Италия, бронза у Испании.

Напомним, первый в истории чемпионат Европы по летним видам спорта проходит в шотландском Глазго и немецком Берлине с 3-го по 12 августа.