Украинка Дымченко взяла бронзу на чемпионате Европы в академической гребле

16:41, 05 августа 2018
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Диана Дымченко / pulse-uk.org.uk

Украинка финишировала с результатом 7 минут 32.67 секунды, уступив победительнице - швейцарке Жанин Гмелин - полторы секунды.

Дымченко большую часть дистанции шла на втором месте, лишь на заключенных метрах заезда уступив серебро австрийке Магдалене Лобниг.

Напомним, накануне на чемпионате Европы украинская четверка девушек в соревнованиях по академической гребле завоевала серебряные медали. Украинский коллектив представляли Дарья Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Довгодько.

Чемпионат Европы по гребле проходил в Глазго со 2-го по 5 августа.

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Теги: #академическая гребля