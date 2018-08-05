Украинка Дымченко взяла бронзу на чемпионате Европы в академической гребле

Наша спортсменка упустила серебро на последних метрах дистанции.

Украинка Диана Дымченко завоевала в бронзу в академическй гребле на чемпионате Европы в Глазго.

Украинка финишировала с результатом 7 минут 32.67 секунды, уступив победительнице - швейцарке Жанин Гмелин - полторы секунды.

Дымченко большую часть дистанции шла на втором месте, лишь на заключенных метрах заезда уступив серебро австрийке Магдалене Лобниг.

Напомним, накануне на чемпионате Европы украинская четверка девушек в соревнованиях по академической гребле завоевала серебряные медали. Украинский коллектив представляли Дарья Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Довгодько.

Чемпионат Европы по гребле проходил в Глазго со 2-го по 5 августа.