Украинские синхронистки завоевали еще одно серебро ЧЕ

В командных соревнованиях наши спортсменки уступили только сборной России.

В Глазго (Шотландия) завершился финал объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта в синхронном плавании, где в командных соревнованиях сборная Украины завоевала 2-е место.

Украинки набрали 94.6000 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

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Наши спортсменки на.2,4333 балла отстали от команды России.

3-е место на счету сборной Италии.

Таким образом. на счету сборной Украины на объединенном чемпионате Европы уже 2 золотые и 4 серебряные медали.

Первый в истории чемпионат Европы по летним видам спорта (объединенный чемпионат по синхронному плаванию, плаванию, плаванию на открытой воде, легкой атлетике, велоспорте, прыжкам в воду, гольфу, гребле, спортивной гимнастике и триатлону) проходит в шотландском Глазго и немецком Берлине с 3-го по 12 августа.