Украинские гребцы завоевали серебро ЧЕ в заезде женских четверок-распашных

Украинки уступили только команде Польши.

В Глазго (Шотландия) продолжается объединенный чемпионат Европы по олимпийским видам спорта, где в соревнованиях по академической гребле украинская четверка девушек завоевала серебряные медали.

Наша команда показала результат 6 минут 23.86 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки на 2.94 секунды отстали от команды Польши, но опередили квартеты из Нидерландов, Великобритании, Румынии и России.

Украинки выступали в составе Дарья Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Довгодько.

Также сегодня состоялись еще два финальных заезда с участием украинских экипажей, но в обоих случаях украинцы оставались на обидном 4-м месте.

Ранее, на объединенном чемпионате Европы по олимпийскм видам спорта пловец Михаил Романчук принес украине "золото" на дистанции 400 метров, велосипедист Роман Гладыш победил в гонке-скратч (по очкам), дуэт в синхронном плавании завоевал серебро в технической программе, а в велоспорте-треке - серебро в спринте.

Таким образом, на счету сборной Украины 2 золотые и 3 серебряные награды.

Первый в истории чемпионат Европы по летним видам спорта (объединенный чемпионат по синхронному плаванию, плаванию, плаванию на открытой воде, легкой атлетике, велоспорте, прыжкам в воду, гольфу, гребле, спортивной гимнастике и триатлону) проходит в шотландском Глазго и немецком Берлине с 3-го по 12 августа.