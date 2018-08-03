Украинец Романчук выиграл ЧЕ по плаванию на дистанции 400 метров

Наш спортсмен показал лучшее время и в полуфинале, и в финале.

В Глазго (Шотландия) стартовал объединеныый чемпионат Европы по олимпийским видам спорта, где в финале мужского плавания на дистанции 400 метров победу одержал украинец Михаил Романчук. Наш спортсмен показал результат 3 минуты 45.18 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.. Украинец в финале на 1.89 секунды опередил Хенрика Кристиансена из Норвегии и - на 2 секунды ровно - Хеннинга Мюллетнера из Германии. Любопытно, что ранее украинец также выиграл полуфинальный заплыв с лучшим временем дня. Плавательный турнир чемпионата Европы продлится до 12 августа.

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