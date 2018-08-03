Украинский дуэт по синхронному плаванию завоевал серебро ЧЕ в технической программе

За нашу команду выступали Анастасия Савчук и Елизавета Яхно.

На чемпионате Европы по синхронному плаванию завершился первый финал, где в соревнованиях дуэтов в технической программе сборная Украины загяла 2-е место и завоевала серебряную медаль.

Украинки за свое вывступление получили оценку 92.6188 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

В составе украинского дуэта выступали Анастасия Савчук и Елизавета Яхно.

Украинки на 2.4847 балла отстали от победительниц чемпионата Европы из команды России.

3-е место и бронзовые медали - на счету сборной Италии - 5.3516 балла отставания от победительниц..

Чемпионат Европы продлится до 7 августа.