Зачем Украине российские биатлонистки

Накануне в Федерации биатлона Украины сообщили о переходе, по какому-то невероятному стечению обстоятельств, трех российских спортсменок в нашу команду.

Оксана Москаленко, Екатерина Бех и Анастасия Рассказова изначально отправлялись в Беларусь. Перед этим они вроде уладили все спорные вопросы с родной федерацией (Союз биатлонистов России) и приехали в расположение команды Беларуси. Но что-то пошло не так. И девушки вдруг вспомнили про свои корни. По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, родители девушек – украинцы. И следующий шаг был вполне логичным. Тем более, что спортсменок тут с радостью встретили. И, по словам Брынзака, уже сейчас оформляют им украинское гражданство.

Руководство СБР, в свою очередь, проигнорировав слова Тихонова уже пообещало максимально усложнить жизнь бывшим своим подопечным

Сам факт переезда спортсменок из России в Украину вызвал всплеск эмоций граждан их уже бывшей Родины. Самый титулованный в истории советского биатлона человек, 4-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов по привычке во всем обвинил руководство СБР. Мол, пока биатлоном в стране будут руководить «такие люди» (известные и титулованные в недалеком прошлом спортсмены Владимир Драчев, Виктор Майгуров и пр), то биатлонисты «разбегались и будут разбегаться подальше от этого бардака».

Руководство СБР, в свою очередь, проигнорировав слова Тихонова уже пообещало максимально усложнить жизнь бывшим своим подопечным. Хотя, под «карантин» попадает только одна из троицы биатлонисток, уже выступавшая в официальных соревнованиях за сборную России. Правда, президент ФБУ Брынзак, сообщивший эту информацию, не уточнил, кто именно из троицы может попасть под санкции из-за позиции России.

Наконец, лидер сборной России сегодняшнего дня Антон Шипулин отметил, что спортсменки бегут от… безысходности. Мол, в такой большой стране как Россия – незаменимых нет. И быть в когорте двух сотен претендентов на попадание в олимпийскую команду не так приятно, как быть в Топ-20.

Еще одним «достижением» российских чиновников-тренеров является уход в сборную Беларуси Дарьи Домрачевой

К слову, Антон прекрасно знает, о чем говорит. Родная сестра Шипулина Анастасия Кузьмина в свое время уже пережила подобное отношение к себе со стороны тренеров и чиновников российского биатлона и, недолго думая, перебралась в Словакию. Как результат – спавшее давление, лучшие условия для тренировок, как минимум, с психологической точки зрения, и… три золотые медали на трех Олимпиадах подряд – Ванкувер-2010, Сочи-2014 (обе – в спринте) и Пхенчхан-2018 (масс-старт).

Еще одним таким «достижением» российских чиновников-тренеров является уход в сборную Беларуси Дарьи Домрачевой, которая хоть и родилась в Минске, но с 4-х лет проживала в Сибири и биатлоном начала заниматься именно здесь.

Да и нынешний президент СБР Владимир Драчев, родившийся в российском Петрозаводске, часть своих медалей завоевал в составе команды Беларуси.

В данном случае, Украину эта ситуация может только радовать. Спортсмены из страны, так легко разбазаривающей свои таланты, в данном случае переехали именно к нам. Но, сможем ли мы правильно распорядиться таким даром?

Единственной из натурализованных россиянок в составе сборной Украины, добившейся более-менее серьезных результатов, является Лилия Ефремова. На Олимпиаде-2006 в Турине украинка завоевала бронзу в спринтерской гонке. В том же сезоне 2005/2006 она занимает 26-е место в общем зачете Кубка мира, что стало ее лучшим достижением в карьере. Любопытно, что она также переехала из России (родилась в Чебоксарах) в Украину транзитом через Беларусь. В команде северных соседей, после двух сезонов в сборной России, она успела провести полноценный сезон 2002/2003.

Итого – одна «легионерская» медаль за 27 лет независимости Украины.

Хватит ли мастерства, таланта, психологического дара нашим тренерам воспитать еще хотя бы одну медалистку (не говоря уже о чемпионке) из этой троицы – большой вопрос. А опыт прошлых лет показывает, что это вряд ли удастся сделать.

Игры в Пхенчхане-2018, наглядно показали – на старом багаже уже никуда не выедешь

И еще… Где наши доморощенные талантливые юниоры? Будущие Пидгрушные, Джимы и Семеренко... Президент ФБУ Брынзак жалуется, что в поколении сегодняшних 18-летних у нас полный провал. Мол, потому с радостью и пригласили эту троицу. Вопрос, кто мешал воспитать своих талантливых детей, повис в воздухе. Ведь сегодня мы живем, по инерции, еще на волне олимпийского успеха Сочи-2014 и периодических успехов после тех Игр. Но конец следующего олимпийского цикла и, в частности, игры в Пхенчхане-2018, наглядно показали – на старом багаже уже никуда не выедешь…

Возможно, руководству ФБУ пора глубже зреть в корень? И не рассчитывать на сиюминутные успехи с помощью легионеров. Пора заняться – всерьез и надолго - воспитанием собственной молодежи. Той самой, которая и станет настоящей сменой для наших лидеров и героев Сочи-2014, героев уже вчерашнего дня.

Кирилл Стадниченко