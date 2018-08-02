17-кратный чемпион Украины по волейболу харьковский Локомотив снялся с Суперлиги

Команда уже три года фактически не имеет финансовой поддержки.

Флагман украинского волейбола - харьковский "Локомотив" - снялся с еврокубков, а также заявил о выходе из украинской Суперлиги. Причина - крайне неблагоприятное финансовое положение коллектива.

«Локомотив» – единственная команда из всего постсоветского пространства, которая сохранила свое имя. К сожалению, с 2015 года клуб не имел спонсора. Южная железная дорога, которая была партнером клуба долгие годы, отказалась от поддержки волейбола.

Это чудо, что команда еще три сезона продержалась. Благодаря тому, что мы получили компенсацию за Плотницкого (ушел в итальянский клуб. - УНИАН), мы смогли закончить прошлый чемпионат, но выполнить условия контрактов перед теми игроками, которые были на контракте, мы не могли. Пришлось всем дать «вольную», большинство уже устроены либо за границей, либо в других украинских клубах», – отметил на пресс-конференции президент "Локомотива" Евгений Щербина.

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Он сообщил, что "Локомотив" впервые за долгие годы не будет представлять Украину в еврокубках.

"В этом сезоне мы сразу отказались от участия в еврокубках, хотя имели полное право там выступать, как вице-чемпионы страны. На 95% мы также снимаемся с чемпионата украинской Суперлиги, поскольку не в состоянии выполнять те требования, которые выдвигаются к командам высшего дивизиона.

Команда будет выступать в высшей лиге, задействуем игроков спортивного училища №1 - волейболисты 2000, 2001 и 2002 годов рождения", - добавил Щербина.

Напомним, "Локомотив" - самый титулованный волейбольный клуб Украины. 17 раз команда выигрывала золото чемпионата Украины, 13 раз становилась обладателем Кубка страны. В 2004 году "Локомотив" выиграл Кубок Европы.