В России прокомментировали переезд трех биатлонисток в Украину

Тренер сборной России не считает трагедией этот переход.

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал информацию о том, что российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут представлять Украину на международных соревнованиях.

"Это их право, их решение сменить спортивное гражданство и попробовать себя в другой стране, если они не попадали в команды. Их уход – это не потеря для сборной России, трагедии точно никакой нет, - сообщает Isport.

Каждый год происходят подобные переходы в другие национальные команды, надо спокойно относиться к этому. Каждый спортсмен ищет там, где ему удобнее и где у него больше перспектив.

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Сложно оценить перспективы этих трех биатлонисток, давать прогнозы – дело неблагодарное. Даже самые талантливые спортсмены не всегда вырастают в спортсменов топ-уровня. Бывает даже наоборот. Только богу известно, как они раскроются", - цитирует Норицына РИА Новости.

Переход спортсменок ранее подтвердил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Напомним, после неудачного олимпийского сезона женскую сборную Украины по биатлону возглавил новый тренер – россиянин Андрей Прокунин.