Украинская команда по стрельбе из лука установила мировой рекорд
12:20, 02 августа 2018Другое
72 0
В смешанных командных соревнованиях наши спортсмены показали результат в 1343 очков.
Маркиян Ивашко стал соавтором мирового рекорда / НОК Украины
На открытом Гран-При Европы по стрельбе из лука в болгарской Софии украинский дуэт в составе Маркияна Ивашко и Анастасии Павловой установил мировой рекорд.
В смешанных командных соревнованиях наши спортсмены показали результат в 1343 очков и вписали свои имена в таблицу рекордов мира, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Напомним, этот вид программы включен в программу Олимпийских игр в Токио-2020.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил украинских спортсменов, тренерский состав сборной и Федерацию стрельбы из лука с блестящим достижением, пожелав и в дальнейшем демонстрировать отличные результаты и высокие достижения на международной арене.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter