Украинская команда по стрельбе из лука установила мировой рекорд

В смешанных командных соревнованиях наши спортсмены показали результат в 1343 очков.

На открытом Гран-При Европы по стрельбе из лука в болгарской Софии украинский дуэт в составе Маркияна Ивашко и Анастасии Павловой установил мировой рекорд.

В смешанных командных соревнованиях наши спортсмены показали результат в 1343 очков и вписали свои имена в таблицу рекордов мира, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Напомним, этот вид программы включен в программу Олимпийских игр в Токио-2020.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил украинских спортсменов, тренерский состав сборной и Федерацию стрельбы из лука с блестящим достижением, пожелав и в дальнейшем демонстрировать отличные результаты и высокие достижения на международной арене.