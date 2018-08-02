Шпажист Никишин во второй раз удостоен звания лучшего спортсмена месяца в Украине

Личный наставник фехтовальщика Ольга Маркина названа лучшим тренером июля.

Подводя итоги спортивного июля Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила, в частности, выступление украинских фехтовальщиков на чемпионате мира в китайском Все.

Бронзовые медали в индивидуальных состязаниях шпажистов Богдана Никишина и Романа Свичкаря стали наивысшим достижением в олимпийских видах программ наших спортсменов в июле, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета.

Перед членами Комиссии стоял непростой выбор, но после детального анализа и консультаций с Национальной федерации фехтования Украины, тренерским штабом сборной Украины по фехтованию было принято решение признать лучшим спортсменом месяца Богдана Никишина.

Личный наставник фехтовальщика Ольга Маркина названа лучшим тренером июля.

Отметим, для Богдана это первая индивидуальная медаль чемпионата мира. Накануне опытный шпажист завоевал «бронзу» на чемпионате Европы в городе Новый Сад (Сербия).

По итогам общего зачета Кубка мира украинец занял вторую строчку мирового рейтинга Международной федерации фехтования.

Для Богдана Никишина это второе высокое признание НОК. Впервые звание лучшего спортсмена месяца он был удостоен в июне-2016.