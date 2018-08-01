Три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины - президент ФБУ Брынзак

Родители у девочек украинцы, а документы о получении гражданства сейчас находятся в стадии оформления.

В первых стартах юниорского чемпионата Украины по летнему биатлону, который проходит в Тысовце приняли участие три спортсменки из России - Екатерина Бех выиграла спринт, Анастасия Рассказова была 4-й и Оксана Москаленко - 11-й.

Появление новобранцев в списке украинских биатлонистов президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал в интервью Украинскому биатлону:

- Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они уволились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы получения гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки. Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе испытываем определенный кадровый дефицит.

На замечание о том, что всех трех спортсменок тренирует Илья Лопухов и означает ли это, что и тренер также переехал работать в Украину, Брынзак ответил:

- Да, Лопухов продолжает работать с ними, также мы подключили и Валентину Шевченко. Насколько я знаю, после летнего чемпионата Украины планируется, что молодые спортсменки из национальной команды тоже перейдут готовиться в юниорскую группу, таким образом формируя ближайший резерв первой сборной и параллельно готовясь к своим соревнований - юниорских стартов и Кубка IBU.