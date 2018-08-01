Украинец Грушин стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юниоров

Наш спортсмен стал сильнейшим в весовой категории до 63 кг.

В Риме проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе среди юниоров, где в соревнованиях в греко-римком стиле в весовой категории до 63 кг. сильнейшим стал украинец Александр Грушин.

Наш спортсмен в финальном поединке обыграл Максима Негоду из Беларуси со счетом 11:3, сообщает Wrestlingua.com.

Ранее, в 1/8 финала Грушин поборол поляк Матеуша Шевчука (9:0), в четвертьфинале - Ван Мейера из Германии (8:0), а в полуфинале - Иштвана Ванча из Венгрии (6:2).

В свою очередь, в весовой категории до 77 кг. Дмитрий Васецкий проиграл схватку за бронзу Беке Гурули (Грузия) - 0:5, а в весовой категории Андрей Иванов (Россия) в поединке за бронзу одолел украинца Владислав Кузько со счетом 3:1.