Украинец Грушин стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юниоров
18:05, 01 августа 2018Другое
28 0
Наш спортсмен стал сильнейшим в весовой категории до 63 кг.
Грушин стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе / http://sigmatv.com.ua
В Риме проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе среди юниоров, где в соревнованиях в греко-римком стиле в весовой категории до 63 кг. сильнейшим стал украинец Александр Грушин.
Наш спортсмен в финальном поединке обыграл Максима Негоду из Беларуси со счетом 11:3, сообщает Wrestlingua.com.
Ранее, в 1/8 финала Грушин поборол поляк Матеуша Шевчука (9:0), в четвертьфинале - Ван Мейера из Германии (8:0), а в полуфинале - Иштвана Ванча из Венгрии (6:2).
В свою очередь, в весовой категории до 77 кг. Дмитрий Васецкий проиграл схватку за бронзу Беке Гурули (Грузия) - 0:5, а в весовой категории Андрей Иванов (Россия) в поединке за бронзу одолел украинца Владислав Кузько со счетом 3:1.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter