Украинка Бондаренко проиграла уже в первом круге теннисного турнира в Стэнфорде

На соревнованиях в США она была единственной представительницей нашей страны.

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко проиграла уже в первом матче теннисного турнира в Стенфорде (США), уступив Виктории Азарекно из Беларуси.

Игра проходила в упорной борьбе и завершилась проигрышем в трех партиях - 3:6, 7:6, 5:7, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, Азаренко выиграла пятый матч из пяти в очном противостоянии двух спортсменок. Также для Бондаренко это поражение стало третьим подряд на турнирах серии Женской теннисной ассоциации (WTA).

На турнире в Стэнфорде Бондаренко была единственной представительницей Украины в одиночном разряде.