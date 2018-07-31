Украинка Бондаренко проиграла уже в первом круге теннисного турнира в Стэнфорде

17:23, 31 июля 2018
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Бондаренко проиграла уже в первом круге на турнире в США / tashkentopen.uz

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко проиграла уже в первом матче теннисного турнира в Стенфорде (США), уступив Виктории Азарекно из Беларуси.

Игра проходила в упорной борьбе и завершилась проигрышем в трех партиях - 3:6, 7:6, 5:7, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, Азаренко выиграла пятый матч из пяти в очном противостоянии двух спортсменок. Также для Бондаренко это поражение стало третьим подряд на турнирах серии Женской теннисной ассоциации (WTA).

На турнире в Стэнфорде Бондаренко была единственной представительницей Украины в одиночном разряде.

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Теги: #теннис#Катерина Бондаренко