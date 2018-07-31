Федерация тяжелой атлетики Украины заключила профессиональные контракты со спортсменами

Впервые в истории украинского спорта Федерация тяжелой атлетики Украины заключила контракты со спортсменами на профессионально-спортивную деятельность.

Федерация тяжелой атлетики Украины заключила профессиональные контракты с ведущими украинскими тяжеловесами.

В Федерации объясняют, что таким образом собираются мотивировать спортсменов больше времени уделять тренировкам и активнее следить за состоянием здоровья, говорится в сообщении на официальном сайте ФВАУ.

Спортсменам, имеющим контракты с ФВАУ, ежемесячно будут выплачиваться гонорары и обеспечат все необходимые условия для тренировки. Со своей стороны контракта будут связаны рядом обязательств. В частности, по договору достаточно строго будут караться нарушения, связанные с употреблением допинга и нарушением режима тренировок.

Обеспечение важнейших потребностей спортсменов и гарантии со стороны Федерации будут дополнительным стимулом для спортсменов оставаться в Украине, уверены в ФВАУ.

Сейчас наибольшие надежды Федерация возлагает на двух перспективных спортсменов - Ирину Деху и Дмитрия Чумака.

Ирина Деха: 1996 года рождения из Харьковской области. Чемпионка мира среди юниоров 2016 года, чемпионка Европы 2016 года, чемпионка Всемирной Универсиады 2017, Лучшая спортсменка Украины 2016 года, участница Олимпийских игр (2016 год – 4 место), многократная чемпионка Украины.

Дмитрий Чумак: 1990 года рождения, из Херсонской области. Серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, многократный чемпион Украины.

С ними были подписаны контракты.