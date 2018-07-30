Украинский скалолаз Болдырев завоевал золото этапа Кубка мира, установив рекорд сезона (видео)

Даниил Болдырев вышел на первое место в мировом рейтинге нынешнего сезона.

В Италии завершились соревнования Х этапа Кубка Мира по скалолазанию в дисциплине скорость, где украинец Даниил Болдырев завоевал свое второе подряд золото и продемонстрировал лучшее время сезона!

5.58 – именно с таким показателем завершил соревнования Даниил, одолев в финале россиянина Александра Шилова. Украинец был быстрее соперника на 12 сотых секунды, сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины.

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Следует отметить, что предыдущее золото Даниил одержал на этапе Кубка мира в Шамони (Франция). Благодаря успешному выступлению в Италии Болдырев вышел на первое место в мировом рейтинге нынешнего сезона.

Всего участие в соревнованиях приняли представители из более 20 стран мира. Украину в дисциплине скорость представляли 7 спортсменов: Даниил Болдырев (Одесса), Константин Павленко (Одесса), Ярослав Ткач (Кременчуг), Игорь Работа (Днепр), Артем Глушко (Днепр), Маргарита Захарова (Харьков) и Татьяна Колкотина (Днепр).

Через квалификационный отбор смог прорваться еще один одессит – Константин Павленко, но он остановился в 1/8 финала, заняв в итоге 11-ю строчку в турнирной таблице.