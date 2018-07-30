Украинские студенты завоевали 10 медалей на Европейских университетских играх

Игры проходили с 15-го по 28 июля в Португалии.

Украинские студенты завоевали две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей на IV Европейских университетских играх, которые проходили с 15-го до 28 июля 2018 в городе Коимбра (Португалия).

Соревнования проходили по 13 видам спорта. Украинские спортсмены доказывали первенство в шести категориях – футбол, футзал, баскетбол 3х3, дзюдо, академическая гребля и бадминтон.

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Украинскую сборную представляли спортсмены пяти вузов: НТУ "Харьковский политехнический институт", Киевского университета им. Б. Гринченко, Сумского государственного университета, Черноморского национального университета им. П. Могилы, Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника

По результатам соревнований Украина заняла 12-е место в общекомандном зачете среди 39 европейских стран.

Отметим, что Европейские университетские игры – это масштабные соревнования, в которых принимают участие спортсмены из европейских вузов. Мероприятие проходит раз в два года в различных европейских городах. Участники соревнуются в 13 видах спорта: баскетбол 3×3, баскетбол, бадминтон, футбол, футзал, гандбол, дзюдо, гребля, регби, настольный теннис, теннис, волейбол, каноэ спринт (демонстрационный спорт). В этом году в играх приняли участие более 4 тыс. спортсменов.