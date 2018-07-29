Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Скофтеруд погибла во время катания на гидроцикле
19:31, 29 июля 2018Другое
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38-летняя Вибеке Скофтеруд была одной из лучших лыжниц своего поколения.
Вибеке Скофтеруд / Face Collection
Бывшая норвежская лыжница Вибеке Скофтеруд найдена мертвой на берегу одного из островов на юге Норвегии.
«Погибшая была объявлена пропавшей без вести в ночь с субботы на воскресенье в 1.00. Сегодня в 11.30 она была найдена мертвой на острове Святой Хелены в Ховекилене. Рядом был найден гидроскутер, все указывает на то, что она попала в аварию на нем», – сообщили в полиции округа Агдер.
Представитель полиции заявил, что спортсменка в момент происшествия находилась одна, причины смерти будут установлены позднее.
38-летняя Скофтеруд - чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере (2010). На ее счету также два золота, серебро и бронза чемпионатов мира.
В 2015 году норвежка объявила о завершении карьеры.
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