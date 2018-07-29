Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Скофтеруд погибла во время катания на гидроцикле

38-летняя Вибеке Скофтеруд была одной из лучших лыжниц своего поколения.

Бывшая норвежская лыжница Вибеке Скофтеруд найдена мертвой на берегу одного из островов на юге Норвегии.

«Погибшая была объявлена пропавшей без вести в ночь с субботы на воскресенье в 1.00. Сегодня в 11.30 она была найдена мертвой на острове Святой Хелены в Ховекилене. Рядом был найден гидроскутер, все указывает на то, что она попала в аварию на нем», – сообщили в полиции округа Агдер.

Представитель полиции заявил, что спортсменка в момент происшествия находилась одна, причины смерти будут установлены позднее.

38-летняя Скофтеруд - чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере (2010). На ее счету также два золота, серебро и бронза чемпионатов мира.

В 2015 году норвежка объявила о завершении карьеры.