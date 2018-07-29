Украинец Кухарик выиграл золото чемпионата мира (U-23) по гребле на байдарках и каноэ

Всего наша сборная завоевала четыре медали.

В Пловдиве (Болгария) завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи (U-23) и юниоров. Украинцы завоевали на этих соревнованиях четыре медали.

Первым призовое место удалось занять Павлу Алтухову. В первый день финальных заплывов он выступал в финале на дистанции 1000 м в соревнованиях каноэ-одиночек и занял третье место. Золото досталось немцу Конраду-Робину Шайбнеру, серебро – итальянцу Карло Таккини.

А вот в последний день соревнований украинские спортсмены собрали полный комплект медалей, сообщает официальный сайт соревнований.

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В байдарках-четверках украинская команда в составе Дмитрия Даниленко / Дмитрия Костышева / Олега Кухарика / Дениса Лахмана была второй в полуфинале и стала третьей в финале. Это вторая бронзовая награда Украины на этом ЧМ.

Также проявила себя юниорская каноэ-четверка Дмитрий Озимок / Александр Яцюк / Павел Семенюк / Илья Шаргородский. Заняв третье место в полуфинале, они финишировали со вторым результатом в финале. В результате - серебро.

Золото завоевал Олег Кухарик в финале соревнований байдарок-одиночек. Причем к середине дистанции он шел только четвертым, а в итоге опередил серебряного призера почти на целую секунду.

Таким образом, сборной Украины на этих соревнованиях удалось завоевать 4 медали.