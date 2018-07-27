Украинцы завоевали золото и серебро в первый день Гран-при по дзюдо в Загребе
22:34, 27 июля 2018Другое
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Победительницей турнира стала Дарья Билодид.
Билодид выиграла этап Гран-при в Хорватии / ukrainejudo.com
В первый день соревнований этапа Гран-при по здюдо в Загребе (Хорватия) спортсмены сборной Украины завоевали золото и серебро.
Удачным оказалось выступление Дарьи Билодид и Георгия Зантарая, сообщает официальный сайт соревнований.
17-летняя Билодид в финале соревнований в весовой категории до 48 ку. обыграла действующую чемпионку Европы Ирину Долгову из России. Любопытно, что преимущество было настолько большим, что победу украинка добыла досрочно.
В мужском финале соревнований в весовой категории до 66 кг. Зантарая проиграл израильтянину Талу Фликеру. Украинец пропустил "вазари" и не смог отыграться.
Этот турнир стал первым в борьбе за олимпийсике лицензии на Игры в Токио-2020.
Этап Гран-при в Загребе продлится с 27 по 29 июля.
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