Украинцы завоевали золото и серебро в первый день Гран-при по дзюдо в Загребе

Победительницей турнира стала Дарья Билодид.

В первый день соревнований этапа Гран-при по здюдо в Загребе (Хорватия) спортсмены сборной Украины завоевали золото и серебро.

Удачным оказалось выступление Дарьи Билодид и Георгия Зантарая, сообщает официальный сайт соревнований.

17-летняя Билодид в финале соревнований в весовой категории до 48 ку. обыграла действующую чемпионку Европы Ирину Долгову из России. Любопытно, что преимущество было настолько большим, что победу украинка добыла досрочно.

В мужском финале соревнований в весовой категории до 66 кг. Зантарая проиграл израильтянину Талу Фликеру. Украинец пропустил "вазари" и не смог отыграться.

Этот турнир стал первым в борьбе за олимпийсике лицензии на Игры в Токио-2020.

Этап Гран-при в Загребе продлится с 27 по 29 июля.