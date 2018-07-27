Украинские прыгуны в воду дважды за день попали в 10-ку сильнейших на домашнем ЧМ

На счету нашей команды 5 и 7 места в рамках сегодняшней программы соревнований.

На юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду в Киеве тсегодня было разыграно два комплекта наград и в обоих дисциплинах представители Украины попали в Топ-10.

В соревнованиях у девушек в прыжках с 10-метровой платформы София Лыскун заняла 7-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Лыскун за все свои прыжки в сумме набрала 379,95 балла.

Первые два места заняли Жуй Чжан (488,70) и Шань Линь (453,20). Бронза у Яны Сатиной из России (425,90).

У юниоров в прыжках с 3-метрового трамплина Даниил Коновалов занял 5-е место - 434,60 балла.

Здесь также первые два места заняли предствители Китая - Даойи Лонг (474,90) и Зелин Яо (464,60). Канадец Седрик Фофана завоевал бронзу - 439,05 балла.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в Киеве с 22 по 29 июля.