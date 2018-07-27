Матч за Суперкубок Украины-2018 по гандболу пройдет в Черкассах

Запорожские "Мотор" и ЗТР разыграют первый трофей нового сезона.

Первый официальный матч нового сезона гандболисты сильнейших команд страны - запорожских «Мотора» и ЗТР, проведут 2 сентября,

В этот день команды оспорят Суперкубок Украины, сообщает официальный сайт ГК "Мотор".

Игра пройдет в Черкассах на площадке ДС «Будивельник» и, как планируется, начнется в 17.00.

Это будет четвертый по счету розыгрыш Суперкубка Украины. Ранее трижды подряд трофей выигрывал «Мотор».

Суперкубок-2015. «Мотор» — ЗТР 26:25 (17:15)

Запорожье, арена ЗАС

«Мотор»: Комок, Кошевой; Кубатко (2), Шельменко (5), Малашинскас (6), Шевелев (1), Бурка (7), Жук (1); Жуков (3), Козакевич, Калараш, Куриленко (1), Пуховский, Денисов.

ЗТР: Умовист, Деревянкин; Акименко (2). Ганчев (6), Звездов, Зотов (2), Константинов (2), Карамышев (8); Кириленко (2), Тильте (2), Исанчук (1), Артеменко, Матяш.

Суперкубок-2016. «Мотор» — ЗТР 31:21 (14:9)

Харьков, арена “Локомотив”

«Мотор»: Комок, Киреев; Кубатко (3), Шельменко (3), Пуховский (5), Калараш (4), Жуков (1), Сорока (5); Буйненко (1), Малашинскас (2), Гунько, Денисов (1), Дорощук, Козакевич (5), Жук (1).

ЗТР: Деревянкин, Крючков, Попов; Акименко (3), Ганчев (2), Звездов, Северин (3), Константинов (1), Тильте (7); Исанчук (1), Бережной, Стрельников, Карамышев (1), Артеменко (2), Русл.Гончаров, Мачарашвили (1).

Суперкубок-2017. «Мотор» — ЗТР 24:21 (7:9).

Запорожье, арена ЗАС

«Мотор»: Киреев, Терехов; Кубатко (3), Пачковски (3), Бабичев (1), Целищев, Денисов (5), Пуховский (8); Малашинскас, Сорока, Козакевич (2), Шевелев (1), Шельменко (1), Шинкель.

ЗТР: Деревянкин, Вьюник; Акименко, Ганчев (4), Исанчук, Русл.Гончаров (1), Карамышев (5), Артеменко (2); Звездов, Тильте (9), Бурзак, Константинов, Кравченко.