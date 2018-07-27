Google посвятил дудл второй чемпионке мира украинской шахматистке Людмиле Руденко
12:07, 27 июля 2018Другое
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27 июля ей бы исполнилось 114 лет.
Людмила Руденко была чемпионкой мира с 1950 по 1953 годы / Ruspekh
Сегодня Google посвятил свою заглавную картинку (дудл) украинской шахматистке Людмиле Руденко.
Дудл можно увидеть при заходе на стартовую страницу всемирно известного поисковика.
В 1950-м году наша спортсменка завоевала титул чемпиона мира на турнире в Москве, набрав 11,5 очков из 15 возможных в турнире с участием всех сильнейших шахматисток планеты. Украинка стала второй в истории чемпионкой мира в женских шахматах.
Титулом чемпионки она владела до 1953 года.
Руденко стала второй в истории чемпионкой мира.
google.com
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