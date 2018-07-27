Google посвятил дудл второй чемпионке мира украинской шахматистке Людмиле Руденко

27 июля ей бы исполнилось 114 лет.

Сегодня Google посвятил свою заглавную картинку (дудл) украинской шахматистке Людмиле Руденко.

Дудл можно увидеть при заходе на стартовую страницу всемирно известного поисковика.

В 1950-м году наша спортсменка завоевала титул чемпиона мира на турнире в Москве, набрав 11,5 очков из 15 возможных в турнире с участием всех сильнейших шахматисток планеты. Украинка стала второй в истории чемпионкой мира в женских шахматах.

Титулом чемпионки она владела до 1953 года.

Руденко стала второй в истории чемпионкой мира.