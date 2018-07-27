Сборная Украины осталась без медалей ЧМ по фехтованию в командном турнире саблисток
В Уси (Китай) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по фехтованию в командном турнире саблисток, где сборная Украины проиграла команде Южной Кореи.
Матч завершился со счетом 37:45, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки вели в счете на протяжении четырех боев, по окончании которых счет был 20:19 в пользу нашей команды. А затем Елена Воронина проиграла со счетом 1:6 (20:25), а Ольга Харлани Алина Комащук не только не смогли отыграть отставание, но и сами уступилитри мини-боя из четырех, при одной ничьей (5:5).
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Таким образом, на счету сборной Украины остались только две бронзовые медали в личном турнире шпажистов
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Уси проходит с 19 по 27 июля. На турнире разыгрываются 12 комплектов медалей - по три личные и три командные у мужчин и у женщин.