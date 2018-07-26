Свитолина: задача - турнир Большого Шлема

Украинка озвучила свои цели на вторую часть сезона.

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина объяснила, почему приняла решение не выступать на маленьких турнирах и назвала свои задачи на вторую часть сезона.

"Цель до конца этого года – как можно лучше играть каждый турнир, на каждый из них у нас стоит самая высокая задача, это всегда победа. Для меня самое важное – быть физически в хорошей форме, без травм. Потому что во второй половине сезона будет больше турниров, которые имеют большое значение для рейтинга. И, конечно же, остался еще один турнир Большого Шлема в Нью-Йорке - US Open. Мы будем готовиться как-можно лучше и постараемся сыграть на 100%", - цитирует Свитолину Xsport.

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Именно успешное выступление на турнире Большого Шлема будет первостепенной задачей Свитолиной на оставшуюся часть года.

"Может быть, я сыграю один турнир 250 тысяч (призового фонда), и то ближе к концу года, будем смотреть, как я буду двигаться по рейтингу. Но мы с командой считаем, что это верный выбор: мы не будем фокусироваться на маленьких турнирах, потому что задача стоит только на турнир Большого Шлема", - отметила Свитолина.

Напомним, пятеро украинок попали в основную сетку US Open.